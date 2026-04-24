Естонська розвідка оцінила ризики відкриття РФ нового фронту в Балтії

За словами Ківісельга, аналіз загрози агресії є комплексним процесом. Він вимагає одночасного врахування стану збройних сил РФ, політичних намірів російського уряду та загального міжнародного контексту.

Він зауважив, що глобально країна-агресорка не досягла своїх стратегічних цілей у війні проти України. Навіть ті завдання, які окупантам вдалося виконати, були реалізовані зі значним відставанням від початкового плану.

Справжня мета російської мобілізації

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ обмежує доступ до інтернету задля проведення мобілізації, а зібрані сили потенційно можуть бути спрямовані проти країн Балтії.

Проте естонська розвідка має інший погляд на ситуацію: додатковий людський ресурс необхідний Кремлю насамперед для підтримання наступу в Україні.

"Утримувати нинішній темп за рахунок ув’язнених і контрактників довго не вийде. Досягнуто кульмінаційної точки: якщо вони хочуть зберегти масштаб наступу, мобілізація стає неминучою", - пояснив Ківісельг.

Фактор ірраціональності Кремля

Наразі Естонія не бачить жодних ознак того, що нові підрозділи РФ будуть використані проти країн НАТО чи Балтії. Сили оборони та розвідцентр щодня працюють над тим, аби запобігти потенційній війні.

Проте Ківісельг визнає, що російське керівництво залишається небезпечним через свою неадекватність в ухваленні рішень.

"Раціонально міркуючи, РФ, безумовно, не мало б жодного сенсу відкривати новий фронт десь в іншому регіоні. Але ми бачили, що вона не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків", - зазначив він.