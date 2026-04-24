Эстонская разведка оценила риски открытия РФ нового фронта в Балтии

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что пока нет разведывательных данных, которые бы указывали на подготовку РФ к нападению на страны Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По словам Кивисельга, анализ угрозы агрессии является комплексным процессом. Он требует одновременного учета состояния вооруженных сил РФ, политических намерений российского правительства и общего международного контекста.
Он отметил, что глобально страна-агрессор не достигла своих стратегических целей в войне против Украины. Даже те задачи, которые оккупантам удалось выполнить, были реализованы со значительным отставанием от первоначального плана.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ограничивает доступ к интернету для проведения мобилизации, а собранные силы потенциально могут быть направлены против стран Балтии.
Однако эстонская разведка имеет другой взгляд на ситуацию: дополнительный человеческий ресурс необходим Кремлю прежде всего для поддержания наступления в Украине.
"Удерживать нынешний темп за счет заключенных и контрактников долго не получится. Достигнута кульминационная точка: если они хотят сохранить масштаб наступления, мобилизация становится неизбежной", - пояснил Кивисельг.
Сейчас Эстония не видит никаких признаков того, что новые подразделения РФ будут использованы против стран НАТО или Балтии. Силы обороны и разведцентр ежедневно работают над тем, чтобы предотвратить потенциальную войну.
Однако Кивисельг признает, что российское руководство остается опасным из-за своей неадекватности в принятии решений.
"Рационально рассуждая, РФ, безусловно, не имело бы никакого смысла открывать новый фронт где-то в другом регионе. Но мы видели, что она не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", - отметил он.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может атаковать одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он выразил сомнения в том, отреагируют ли США на такое нападение должным образом.
РБК-Украина также писало, что страны Балтии в ответ на угрозы призвали остальную Европу навсегда отказаться от нормализации отношений со страной-агрессором.