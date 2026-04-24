Эстонская разведка оценила риски открытия РФ нового фронта в Балтии

По словам Кивисельга, анализ угрозы агрессии является комплексным процессом. Он требует одновременного учета состояния вооруженных сил РФ, политических намерений российского правительства и общего международного контекста.

Он отметил, что глобально страна-агрессор не достигла своих стратегических целей в войне против Украины. Даже те задачи, которые оккупантам удалось выполнить, были реализованы со значительным отставанием от первоначального плана.

Истинная цель российской мобилизации

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ограничивает доступ к интернету для проведения мобилизации, а собранные силы потенциально могут быть направлены против стран Балтии.

Однако эстонская разведка имеет другой взгляд на ситуацию: дополнительный человеческий ресурс необходим Кремлю прежде всего для поддержания наступления в Украине.

"Удерживать нынешний темп за счет заключенных и контрактников долго не получится. Достигнута кульминационная точка: если они хотят сохранить масштаб наступления, мобилизация становится неизбежной", - пояснил Кивисельг.

Фактор иррациональности Кремля

Сейчас Эстония не видит никаких признаков того, что новые подразделения РФ будут использованы против стран НАТО или Балтии. Силы обороны и разведцентр ежедневно работают над тем, чтобы предотвратить потенциальную войну.

Однако Кивисельг признает, что российское руководство остается опасным из-за своей неадекватности в принятии решений.

"Рационально рассуждая, РФ, безусловно, не имело бы никакого смысла открывать новый фронт где-то в другом регионе. Но мы видели, что она не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", - отметил он.