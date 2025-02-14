Естонська розвідка назвала фактори підготовки РФ до війни з НАТО

У щорічній доповіді 12 лютого розвідка зосередилася на російських загрозах Естонії, іншим членам НАТО і Заходу.

У документі зазначається, що темпи переозброєння російської армії будуть залежати від тривалості та результату війни Росії в Україні. Припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Кремля умовах, дозволить Росії постійно розміщувати більше військ уздовж кордонів сусідніх країн-членів НАТО, ніж до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

У розвідувальній доповіді також підкреслюються зусилля Росії щодо збільшення, вдосконалення та централізації операцій і виробництва безпілотних літальних апаратів.

Зазначається, що Росія щорічно до 2030 року виділятиме в середньому мільйон євро (близько 1 мільйона доларів) на свій національний проект "Безпілотні літальні апарати".

Проект був започаткований у грудні 2023 року. Його метою є створення 48 науково-виробничих центрів по всій Росії, стандартизація виробництва і розробка дронів, формування електронної бази даних експертів з безпілотної індустрії та інтеграція до 75% усіх російських шкіл навчання, пов'язаного з безпілотниками.

За оцінками EFIS, Росія намагається використовувати ці науково-дослідні центри для зменшення залежності від західних та іноземних технологій і компонентів.

У цьому контексті, Росія продовжує покладатися на Китай у питаннях закупівлі західних компонентів для виробництва безпілотників. За даними естонської розвідки, до 80 відсотків західних компонентів, на які поширюються санкції, ймовірно, потрапляють до Росії через Китай.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 13 лютого зазначив, що висновки розвідки Естонії збігаються з його оцінками щодо поточних зусиль Росії з підготовки своїх військових і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО у середньостроковій і довгостроковій перспективі.