Вступ України до НАТО не виключений, - міністр оборони Швеції

Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому. Для цього необхідно виконати всі умови Північноатлантичного альянсу

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що членство в НАТО як таке буде виключено для України", - заявив Йонсон перед зустріччю міністрів оборони країн-членів альянсу НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним членство України в Північноатлантичному альянсі.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті 12 лютого на запитання про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, глава Білого дому відповів, що "він не проти" і "не думає, що це практично".

Він підтвердив заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій сказав, що вважає членство України в Альянсі малоймовірним або непрактичним.

Водночас міністр оборони Рустем Умеров заявив, що позиція Києва щодо вступу до НАТО залишається незмінною: Україна хоче і буде країною Альянсу.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки, тому треба звикати до будь-яких заяв", - сказав Умеров після засідання "Рамштайн" щодо допомоги Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Трамп 12 лютого заявив, що безпосередньо спілкувався з Володимиром Путіним. За його словами, у нього була "тривала і дуже продуктивна телефонна розмова" з Путіним, і вони домовилися відвідати країни один одного і почати негайні переговори, щоб покласти край війні.

Відомо, що Росія вимагає виключити членство України в НАТО. Ба більше, у Москві хочуть, щоб було скасовано рішення Бухарестського саміту 2008 року, на якому було заявлено, що Україна стане членом Альянсу.