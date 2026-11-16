В Естонії заявили про спробу підпалу завода дронів Threod Systems

В Естонії намагалися підірвати й підпалити приміщення оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє дрони. Підозрюваних затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Естонську поліцію безпеки (KAPO) у соцмережі X.
Спробу нападу на приміщення Threod Systems зафіксували о 3:06 14 листопада. За даними KAPO, метою було спричинити вибух і підпалити будівлю.
У відомстві наголосили, що підозрюваних вдалося швидко затримати.
Також у KAPO звернулися із застереженням щодо пропозицій з Росії. "Ми радимо навіть не розглядати такі пропозиції роботи з Росії. Наслідки серйозні", - йдеться у повідомленні служби.
Threod Systems - естонська оборонна компанія, яка розробляє та виробляє безпілотні авіаційні системи для розвідки, спостереження та виявлення цілей, а також пневматичні пускові установки для дронів. Штаб-квартира розташована у Віймсі в повіті Гар'юмаа.
За даними самого виробника, продукцію компанії постачали до 27 країн, зокрема до 13 країн НАТО та України. Пневматичні катапульти Threod, за словами представників компанії, широко використовують українські військові.
Естонія вже стикалася з підривною діяльністю на території оборонних підприємств. У серпні 2026 року в Таллінні горів завод Milrem Robotics, який виробляє наземні роботизовані комплекси TheMIS, зокрема для України. 29 вересня естонська влада повідомила, що пожежа була підпалом на замовлення російських спецслужб, а Таллінн назвав Росію винною.
У Milrem Robotics запевнили РБК-Україна, що пожежа не вплинула на зобовʼязання перед клієнтами, а ціль поставити Україні понад 150 машин до кінця 2026 року не змінилася.
15 листопада глава МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країна повністю закриє кордон з Росією з 1 грудня. Рішення ухвалили після отримання чітких доказів, що російське ГРУ наказало здійснити диверсійний напад на підприємство естонської оборонної промисловості.