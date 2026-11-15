Естонія повністю закриває кордон з Росією через загрозу диверсій, - глава МЗС

Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня через ворожі дії та диверсійні плани російської військової розвідки ГРУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційну сторінку в соцмережі X .

Глава естонського зовнішньополітичного відомства вже поінформував про ухвалене рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Крім того, цей крок посилить зусилля держави щодо запобігання обходу міжнародних санкцій.

У МЗС наголосили, що ворожі дії, спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати безпеку країни не залишаться без відповіді, а Росія повинна усвідомлювати наслідки.

Естонська влада ухвалила таке рішення після отримання чітких доказів того, що російське ГРУ наказало здійснити диверсійний напад на підприємство естонської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що Естонія вже не вперше стикається з підривною діяльністю російських спецслужб на своїй території.

Зокрема, у серпні 2026 року у Таллінні спалахнула масштабна пожежа на заводі Milrem Robotics, який виготовляє наземні роботизовані комплекси TheMIS, у тому числі для потреб України.

Естонська влада розцінила цей інцидент як підпал, організований на замовлення спецслужб РФ.

Водночас Таллінн зберігає жорстку та безкомпромісну позицію щодо Москви на міжнародній арені.

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, коментуючи заклики Пентагону щодо Росії, наголосив, що підлещування російському диктатору Володимиру Путіну принесе лише приниження, а країни Балтії чітко усвідомлюють реальну загрозу з боку Кремля.