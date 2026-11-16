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В Эстонии заявили о попытке поджога завода дронов Threod Systems

07:23 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: дрон эстонского производства (Threod Systems)

В Эстонии пытались взорвать и поджечь помещение оборонительной компании Threod Systems, производящей дроны. Подозреваемые были задержаны.

Попытку нападения на помещение Threod Systems зафиксировали в 3:06 14 ноября. По данным KAPO, целью было вызвать взрыв и поджечь здание.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемых удалось быстро задержать.

Также в KAPO обратились с оговоркой по поводу предложений из России. "Мы советуем даже не рассматривать такие предложения работы по России. Последствия серьезные", - говорится в сообщении службы.

Threod Systems - эстонская оборонная компания, разрабатывающая и производящая беспилотные авиационные системы для разведки, наблюдения и обнаружения целей, а также пневматические пусковые установки для дронов. Штаб-квартира расположена в Уэймсе в уезде Гарьюмаа.

По данным самого производителя, продукцию компании поставляли в 27 стран, в том числе в 13 стран НАТО и Украины. Пневматические катапульты Threod, по словам представителей компании, широко используют украинские военные.

Эстония уже сталкивалась с взрывной деятельностью на территории оборонных предприятий. В августе 2026 года в Таллинне горел завод Milrem Robotics, производящий наземные роботизированные комплексы TheMIS, в частности для Украины. 29 сентября эстонские власти сообщили, что пожар был поджогом по заказу российских спецслужб, а Таллин назвал Россию виновным.

В Milrem Robotics заверили РБК-Украина, что пожар не повлиял на обязательства перед клиентами, а цель поставить Украине более 150 машин до конца 2026 года не изменилась.

15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что страна полностью закроет границу с Россией с 1 декабря. Решение было принято после получения четких доказательств, что российское ГРУ приказало совершить диверсионное нападение на предприятие эстонской оборонной промышленности.

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