В Естонії заявили про спробу підпалу завода дронів Threod Systems

Спробу нападу на приміщення Threod Systems зафіксували о 3:06 14 листопада. За даними KAPO, метою було спричинити вибух і підпалити будівлю.

У відомстві наголосили, що підозрюваних вдалося швидко затримати.

Також у KAPO звернулися із застереженням щодо пропозицій з Росії. "Ми радимо навіть не розглядати такі пропозиції роботи з Росії. Наслідки серйозні", - йдеться у повідомленні служби.

Threod Systems - естонська оборонна компанія, яка розробляє та виробляє безпілотні авіаційні системи для розвідки, спостереження та виявлення цілей, а також пневматичні пускові установки для дронів. Штаб-квартира розташована у Віймсі в повіті Гар'юмаа.

За даними самого виробника, продукцію компанії постачали до 27 країн, зокрема до 13 країн НАТО та України. Пневматичні катапульти Threod, за словами представників компанії, широко використовують українські військові.