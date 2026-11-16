В Эстонии заявили о попытке поджога завода дронов Threod Systems

В Эстонии пытались взорвать и поджечь помещение оборонительной компании Threod Systems, производящей дроны. Подозреваемые были задержаны.

Попытку нападения на помещение Threod Systems зафиксировали в 3:06 14 ноября. По данным KAPO, целью было вызвать взрыв и поджечь здание.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемых удалось быстро задержать.

Также в KAPO обратились с оговоркой по поводу предложений из России. "Мы советуем даже не рассматривать такие предложения работы по России. Последствия серьезные", - говорится в сообщении службы.

Threod Systems - эстонская оборонная компания, разрабатывающая и производящая беспилотные авиационные системы для разведки, наблюдения и обнаружения целей, а также пневматические пусковые установки для дронов. Штаб-квартира расположена в Уэймсе в уезде Гарьюмаа.

По данным самого производителя, продукцию компании поставляли в 27 стран, в том числе в 13 стран НАТО и Украины. Пневматические катапульты Threod, по словам представителей компании, широко используют украинские военные.