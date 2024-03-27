В Естонії завели справу на пропагандистку РФ і відправили її під варту

Про кого йдеться

Видання пише, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою у зв'язку з її співпрацею з російськими державними ЗМІ.

Поліція підозрює 57-річну Світлану Бурцеву в порушенні міжнародних санкцій. Громадянка Естонії, яка проживає в Таллінні, писала статті та робила фотографії для інтернет-видання Baltnews.com.

Baltnews.com є частиною медіагрупи "Росія сьогодні", пов'язаної з російським урядом. Європейський союз ввів санкції як проти газети "Росія сьогодні", так і проти її генерального директора Дмитра Кисельова.

Вона перебуває під арештом

Про кримінальну справу Бурцевої стало відомо в середу вранці в Талліннському окружному суді, коли адвокат Свен Сіллар зажадав її звільнення з-під варти.

Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.

Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.

Жінці висунули ще одне обвинувачення

Серед іншого, у середу з'ясувалося, що цього тижня Поліція безпеки висунула Бурцевій додаткову підозру. Йдеться про статтю "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції.

З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.

Естонія займає жорстку політику щодо Росії