В Эстонии завели дело на пропагандистку РФ и отправили ее под стражу

Правоохранители Эстонии завели дело на Светлану Бурцеву, которая писала статьи для российского издания. Оно входит в структуру медиагруппы, против которой ЕС уже ввел санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eesti Ekspress.
Издание пишет, что с начала марта Бурцева находится под стражей в связи с ее сотрудничеством с российскими государственными СМИ.
Полиция подозревает 57-летнюю Светлану Бурцеву в нарушении международных санкций. Гражданка Эстонии, которая проживает в Таллинне, писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com.
Baltnews.com является частью медиагруппы "Россия сегодня", связанной с российским правительством. Европейский союз ввел санкции как против газеты "Россия сегодня", так и против ее генерального директора Дмитрия Киселева.
Об уголовном деле Бурцевой стало известно в среду утром в Таллиннском окружном суде, когда адвокат Свен Силлар потребовал ее освобождения из-под стражи.
Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд взял ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить совершения ею новых преступлений и возможного побега в Россию.
Окружной суд примет решение о продлении содержания Бурцевой под стражей или ее освобождении не позднее начала апреля.
Среди прочего, в среду выяснилось, что на этой неделе Полиция безопасности выдвинула Бурцевой дополнительное подозрение. Речь идет о статье "отношения против Эстонской Республики" пенитенциарного кодекса страны.
Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций.
С прошлого года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.
Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.
Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн евро.
И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.