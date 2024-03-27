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В Эстонии завели дело на пропагандистку РФ и отправили ее под стражу

Архивное фото: В Эстонии завели дело на пропагандистку РФ и отправили ее под стражу (facebook com politseijapiirivalveamet1)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Эстонии завели дело на Светлану Бурцеву, которая писала статьи для российского издания. Оно входит в структуру медиагруппы, против которой ЕС уже ввел санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eesti Ekspress.

О ком идет речь

Издание пишет, что с начала марта Бурцева находится под стражей в связи с ее сотрудничеством с российскими государственными СМИ.

Полиция подозревает 57-летнюю Светлану Бурцеву в нарушении международных санкций. Гражданка Эстонии, которая проживает в Таллинне, писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com.

Baltnews.com является частью медиагруппы "Россия сегодня", связанной с российским правительством. Европейский союз ввел санкции как против газеты "Россия сегодня", так и против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Она находится под арестом

Об уголовном деле Бурцевой стало известно в среду утром в Таллиннском окружном суде, когда адвокат Свен Силлар потребовал ее освобождения из-под стражи.

Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд взял ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить совершения ею новых преступлений и возможного побега в Россию.

Окружной суд примет решение о продлении содержания Бурцевой под стражей или ее освобождении не позднее начала апреля.

Женщине выдвинули еще одно обвинение

Среди прочего, в среду выяснилось, что на этой неделе Полиция безопасности выдвинула Бурцевой дополнительное подозрение. Речь идет о статье "отношения против Эстонской Республики" пенитенциарного кодекса страны.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. 

С прошлого года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России

Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.

Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн евро.

И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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