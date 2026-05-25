В Естонії розкрили причину, чому Путін втягує Європу в переговори щодо України

Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбулась 21-22 травня у шведському Гельсінгборзі, Тсахкна виступив в ефірі програми Ukraina stuudio. За його словами, атмосфера на зустрічі була переважно позитивною - Росія за останні місяці так і не змогла суттєво просунутися на фронті.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що Вашингтон відходить від активної участі в мирному процесі. Тсахкна це підтвердив: переговори у попередньому форматі фактично завершились.

"Фактично у своєму попередньому вигляді ці переговори завершилися. Зараз усі розуміють, що Володимир Путін хоче втягнути Європу в цей процес. Переговори, які тривали понад рік і насправді більше нагадували просто розмови, дали Путіну можливість виграти час", - наголосив Тсахкна.

Весь цей час він тероризував українські міста ракетами та дронами.

Навіщо Кремлю Європа як посередник

За словами міністра, Москва хоче залучити Європу до ролі посередника з конкретною метою - зупинити санкції. Тсахкна зазначив, що самі українці вже жартома називають їх "далекобійними" і "глибинними", бо удари справді б'ють по Росії.

"Зараз Путіну потрібно виграти час. Якби Європа взяла на себе роль посередника, ми вже не говорили б про новий пакет санкцій, який нині готуємо. Там є дуже болючі для Росії речі, яких Путін боїться, зокрема повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та низка інших санкцій", - заявив він.

Чому Європа не поспішає на зустріч з Путіним

Міністри закордонних справ європейських країн погодились, що термінова зустріч з главою Кремля лише послабить їхні позиції і нічого не дасть Україні.

Тсахкна закликає зберігати стратегічне терпіння, нарощувати тиск і чекати, поки російський диктатор буде змушений перейти до реальних переговорів - до яких він, на думку міністра, наразі не готовий.

Наступного тижня європейські міністри закордонних справ зберуться на Кіпрі, щоб обговорити цю тему.