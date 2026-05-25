В Эстонии раскрыли причину, почему Путин втягивает Европу в переговоры по Украине

После встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоялась 21-22 мая в шведском Хельсингборге, Тсахкна выступил в эфире программы Ukraina stuudio. По его словам, атмосфера на встрече была преимущественно положительной - Россия за последние месяцы так и не смогла существенно продвинуться на фронте.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио четко дал понять, что Вашингтон отходит от активного участия в мирном процессе. Тсахкна это подтвердил: переговоры в предыдущем формате фактически завершились.

"Фактически в своем предыдущем виде эти переговоры завершились. Сейчас все понимают, что Владимир Путин хочет втянуть Европу в этот процесс. Переговоры, которые длились более года и на самом деле больше напоминали просто разговоры, дали Путину возможность выиграть время", - подчеркнул Тсахкна.

Все это время он терроризировал украинские города ракетами и дронами.

Зачем Кремлю Европа как посредник

По словам министра, Москва хочет привлечь Европу к роли посредника с конкретной целью - остановить санкции. Тсахкна отметил, что сами украинцы уже в шутку называют их "дальнобойными" и "глубинными", потому что удары действительно бьют по России.

"Сейчас Путину нужно выиграть время. Если бы Европа взяла на себя роль посредника, мы уже не говорили бы о новом пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть очень болезненные для России вещи, которых Путин боится, в частности полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и ряд других санкций", - заявил он.

Почему Европа не спешит на встречу с Путиным

Министры иностранных дел европейских стран согласились, что срочная встреча с главой Кремля только ослабит их позиции и ничего не даст Украине.

Тсахкна призывает сохранять стратегическое терпение, наращивать давление и ждать, пока российский диктатор будет вынужден перейти к реальным переговорам - к которым он, по мнению министра, пока не готов.

На следующей неделе европейские министры иностранных дел соберутся на Кипре, чтобы обсудить эту тему.