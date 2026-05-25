В Эстонии раскрыли причину, почему Путин втягивает Европу в переговоры по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскрыл истинную причину, почему глава Кремля пытается привлечь Европу к мирным переговорам. И дело не в попытках остановить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский медиаресурс ERR.
После встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоялась 21-22 мая в шведском Хельсингборге, Тсахкна выступил в эфире программы Ukraina stuudio. По его словам, атмосфера на встрече была преимущественно положительной - Россия за последние месяцы так и не смогла существенно продвинуться на фронте.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио четко дал понять, что Вашингтон отходит от активного участия в мирном процессе. Тсахкна это подтвердил: переговоры в предыдущем формате фактически завершились.
"Фактически в своем предыдущем виде эти переговоры завершились. Сейчас все понимают, что Владимир Путин хочет втянуть Европу в этот процесс. Переговоры, которые длились более года и на самом деле больше напоминали просто разговоры, дали Путину возможность выиграть время", - подчеркнул Тсахкна.
Все это время он терроризировал украинские города ракетами и дронами.
По словам министра, Москва хочет привлечь Европу к роли посредника с конкретной целью - остановить санкции. Тсахкна отметил, что сами украинцы уже в шутку называют их "дальнобойными" и "глубинными", потому что удары действительно бьют по России.
"Сейчас Путину нужно выиграть время. Если бы Европа взяла на себя роль посредника, мы уже не говорили бы о новом пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть очень болезненные для России вещи, которых Путин боится, в частности полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и ряд других санкций", - заявил он.
Министры иностранных дел европейских стран согласились, что срочная встреча с главой Кремля только ослабит их позиции и ничего не даст Украине.
Тсахкна призывает сохранять стратегическое терпение, наращивать давление и ждать, пока российский диктатор будет вынужден перейти к реальным переговорам - к которым он, по мнению министра, пока не готов.
На следующей неделе европейские министры иностранных дел соберутся на Кипре, чтобы обсудить эту тему.
Напомним, ранее Эстония уже предостерегала союзников от прямых контактов с Кремлем. Как сообщало РБК-Украина, Тсахкна призвал не клювать на приманку Кремля и подчеркивал, что сейчас время давить на Россию, а не вести с ней диалог.
Тем временем разведка Эстонии пришла к похожим выводам относительно состояния самой России. Руководитель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что время больше не на стороне Путина: через несколько месяцев глава Кремля может потерять возможность диктовать условия.