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В Естонії росіянина відправили до в'язниці за шпигунство на користь ФСБ

Середа 23 липня 2025 16:19
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В Естонії росіянина відправили до в'язниці за шпигунство на користь ФСБ Фото: в Естонії росіянина відправили до в'язниці за шпигунство на користь ФСБ (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Ірина Глухова

Віруський повітовий суд визнав громадянина РФ з Нарви винним у шпигунстві на користь ФСБ проти Естонії. Йому призначили шість з половиною років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

За даними прокуратури, росіянин Павло Капустін свідомо співпрацював з Федеральною службою безпеки Росії: збирав та передавав інформацію, яка становить загрозу для нацбезпеки Естонії.

Зокрема, він інформував російську сторону про демонтаж пам’ятника радянському танку в Нарві, а також про настрої місцевого населення під час заколоту Пригожина у РФ.

Окрім шпигунства, засуджений організовував незаконні перевезення товарів, що підпадають під міжнародні санкції. Санкційні товари він замовляв до Естонії з Європи та передавав замовникам у Росії.

Також він подав неправдиві дані до Департаменту поліції та прикордонної охорони під час оформлення дозволу на проживання.

У прокуратури підкреслили, що навіть передача загальнодоступної інформації може бути небезпечною, якщо вона використовується спецслужбами ворожої держави.

Віруський повітовий суд визнав винним у шпигунстві на користь російської ФСБ та призначив йому шість з половиною років ув’язнення. Чоловіка також зобов’язали передати державі майно на суму майже 90 тисяч євро.

Випадки шпигунства у Європі

Нагадаємо, через шпигунську загрозу з боку Китаю уряд Великої Британії розглядає обмеження на в’їзд китайських громадян, які прибувають у країну з офіційною метою.

Також повідомлялось, що міністерство юстиції Німеччини має намір ініціювати новий законопроект, який посилить покарання за тероризм та шпигунство на користь інших держав.

Окрім того, російські агенти також підозрюються у підриві підводних кабелів зв’язку та газопроводів, зокрема в Балтійському регіоні. Це змусило країни Європи підписати договір щодо захисту підводної інфраструктури.

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