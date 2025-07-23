Через зростання російських загроз. Німеччина планує посилити покарання за шпигунство
Міністерство юстиції Німеччини має намір ініціювати новий законопроект, який посилить покарання за тероризм та шпигунство на користь інших держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Серед іншого, новий проект передбачає більш комплексне покарання за підготовку терористичних атак. Закон також має на меті імплементацію європейських антитерористичних рекомендацій у німецьке законодавство. Крім того, буде посилено кримінальну відповідальність за діяльність "розвідувальних агентів".
"Терористи, екстремісти та авторитарні режими атакують нашу свободу. Запланований закон є чіткою відповіддю на це. Ми будемо далі розвивати кримінальне законодавство та адаптувати його до нових загроз", - заявила міністр юстиції Стефані Хубіг.
Посилення відповідальності за тероризм
Зокрема, серед іншого, буде змінено статті кримінального кодексу, які визначають покарання за підготовку терористичних злочинів. У майбутньому до законодавства також будуть включені випадки, коли напад готується за допомогою транспортних засобів.
Мін'юст Німеччини також має на меті криміналізувати повторний в'їзд до країни з наміром вчинити терористичний злочин.
Боротьба зі шпигунами
У боротьбі зі шпигунством буде посилено кримінальне правопорушення діяльності "розвідувальних агентів". Це, ймовірно, буде спрямовано в першу чергу на зростаючі російські загрози. Поправка також має на меті дозволити певним негласні слідчі заходи – особливо необхідні для переслідування співробітників іноземних розвідувальних служб. До них належать онлайн-обшуки та акустичне спостереження за житловими приміщеннями.
Випадки шпигунства у Європі
Раніше ми писали, що уряд Британії через шпигунську загрозу з боку Пекіна, розглядає можливість скорочення числа громадян Китаю, які можуть в'їжджати в країну в офіційних справах.
Також повідомлялось, що громадянин РФ, який мешкав у Нарві, отримав 6,5 роки ув’язнення за шпигунство на користь ФСБ, порушення санкцій та надання неправдивих даних естонським органам.
Окрім того, російські агенти також підозрюються у підриві підводних кабелів зв’язку та газопроводів, зокрема в Балтійському регіоні. Це змусило країни Європи підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури.
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