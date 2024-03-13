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Через загрозу шпигунства. Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю, - Bloomberg

Британія, Середа 13 березня 2024 21:57
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Через загрозу шпигунства. Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю, - Bloomberg Архівне фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Британії розглядає можливість скорочення числа громадян Китаю, які можуть в'їжджати в країну в офіційних справах. Це пов'язано зі шпигунською загрозою з боку Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністри та органи безпеки обговорюють перегляд прикордонних правил, які застосовуються до дипломатів та інших осіб, які перебувають на так званій офіційній службі.

Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію і надати більше часу для перевірок.

Варіанти включають обмеження кількості людей, які можуть прибути відповідно до дипломатичних або аналогічних правил. Або ж мова піде про обмеження обсягу офіційної або спонсорованої державою діяльності, для якої не потрібна віза.

Загрози з боку Китаю

Потенційне посилення заходів відбувається на тлі занепокоєння з приводу зростаючого впливу Китаю у Великій Британії, починаючи від університетських кампусів і закінчуючи його участю в найважливіших галузях промисловості.

Парламентський комітет минулого року попередив, що підхід Великої Британії до загрози національній безпеці, яка походить від Китаю, є "абсолютно неадекватним". Тоді уточнили, що занадто багато уваги приділяється короткостроковим економічним вигодам, а не довгостроковим ризикам.

Глава агентства внутрішньої безпеки MI5 Кен МакКаллум заявляв, що китайські шпигуни зв'язалися з більш ніж 20 000 осіб у Великій Британії.

Шпигунська діяльність Китаю по всьому світу

Нещодавно військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара в розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.

А рік тому Китай міг використовувати свої кулі-шпигуни над повітряним простором Великої Британії.

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