В Естонії просять ЄС зробити все для фінансування України: жодних фіскальних обмежень

"Не повинно бути жодних фіскальних обмежень, якщо питання є екзистенційними для ліберальної демократії та людських життів", - сказав він.

Видання зазначило, що Європа зараз дедалі більше несе на собі тягар фінансової підтримки України після того, як Дональд Трамп знову став президентом США. Ситуація створила напруженість для низки країн, які намагаються контролювати дефіцит бюджету.

Лігі зазначив, що сподівається на те, що ЄС врешті-решт набереться хоробрості використати заморожені активи Росії, оскільки в іншому випадку єдність союзників переживе серйозні випробування.

"Найбільшим викликом на даний момент є руйнування єдності союзників, і я думаю, що нам доведеться з цим зіткнутися, зокрема всередині Європи", - додав він.

Видання також зазначає, що позиція Лігі є важливою, оскільки міністр має жорстку репутацію "фіскального яструба". Під час рецесії 2008 року він проштовхнув в Естонії дуже болючі заходи економії. Зараз на посаді міністра фінансів країни Лігі змусив Естонію швидко збільшити витрати на оборону.

"Європа повинна продовжувати фінансувати Україну, якщо США відріжуть себе від союзників... Є й інші, хто підтримуватиме інші ліберальні демократії, бо фінансування недостатнє", - резюмував він.