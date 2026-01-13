В Эстонии просят ЕС сделать все для финансирования Украины: никаких фискальных ограничений

"Не должно быть никаких фискальных ограничений, если вопросы являются экзистенциальными для либеральной демократии и человеческих жизней", - сказал он.

Издание отметило, что Европа сейчас все больше несет на себе бремя финансовой поддержки Украины после того, как Дональд Трамп снова стал президентом США. Ситуация создала напряженность для ряда стран, которые пытаются контролировать дефицит бюджета.

Лиги отметил, что надеется на то, что ЕС в конце концов наберется храбрости использовать замороженные активы России, поскольку в противном случае единство союзников переживет серьезные испытания.

"Самым большим вызовом на данный момент является разрушение единства союзников, и я думаю, что нам придется с этим столкнуться, в частности внутри Европы", - добавил он.

Издание также отмечает, что позиция Лиги является важной, поскольку министр имеет жесткую репутацию "фискального ястреба". Во время рецессии 2008 года он протолкнул в Эстонии очень болезненные меры экономии. Сейчас на посту министра финансов страны Лиги заставил Эстонию быстро увеличить расходы на оборону.

"Европа должна продолжать финансировать Украину, если США отрежут себя от союзников... Есть и другие, кто будет поддерживать другие либеральные демократии, потому что финансирование недостаточное", - резюмировал он.