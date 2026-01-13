В Эстонии просят ЕС сделать все для финансирования Украины: никаких фискальных ограничений

В Эстонии призывают правительства стран Европейского Союза приложить все возможные усилия для финансирования Украины. На пути не должны становиться бюджетные проблемы, которые есть у некоторых государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Эстонии Юргена Лиги изданию Bloomberg.
"Не должно быть никаких фискальных ограничений, если вопросы являются экзистенциальными для либеральной демократии и человеческих жизней", - сказал он.
Издание отметило, что Европа сейчас все больше несет на себе бремя финансовой поддержки Украины после того, как Дональд Трамп снова стал президентом США. Ситуация создала напряженность для ряда стран, которые пытаются контролировать дефицит бюджета.
Лиги отметил, что надеется на то, что ЕС в конце концов наберется храбрости использовать замороженные активы России, поскольку в противном случае единство союзников переживет серьезные испытания.
"Самым большим вызовом на данный момент является разрушение единства союзников, и я думаю, что нам придется с этим столкнуться, в частности внутри Европы", - добавил он.
Издание также отмечает, что позиция Лиги является важной, поскольку министр имеет жесткую репутацию "фискального ястреба". Во время рецессии 2008 года он протолкнул в Эстонии очень болезненные меры экономии. Сейчас на посту министра финансов страны Лиги заставил Эстонию быстро увеличить расходы на оборону.
"Европа должна продолжать финансировать Украину, если США отрежут себя от союзников... Есть и другие, кто будет поддерживать другие либеральные демократии, потому что финансирование недостаточное", - резюмировал он.
Тем временем страны Европейского Союза, в частности Германия, Нидерланды и Франция спорят из-за использования 90 миллиардов евро для Украины. Главный спор развернулся вокруг возможности Киева тратить эти деньги на оружие из США. Потенциально это может повлиять на способность Украины быстро получать нужное вооружение.
Европейский Союз при этом сейчас работает над окончательным принятием правовых основ, необходимых для предоставления Украине обещанного займа в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Первый транш Киев может получить во втором квартале 2026 года.
Еще в декабре 2025 года во время саммита в Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине 90 млрд евро поддержки в 2026-2027 годах. Фактически, это льготный кредит, который Украина будет возвращать только в том случае, если Россия выплатит репарации за вторжение - а еще это замена кредита в 140 млрд евро, который планировали дать Украине из замороженных активов России в Европе.