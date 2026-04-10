В Естонії пояснили, чому не хочуть затримувати російські танкери в Балтійському морі

21:57 10.04.2026 Пт
2 хв
Росіяни почали вживати заходів, щоб унеможливити захоплення танкерів на Балтиці
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: росіяни почали конвоювати танкери в межах Балтіки (Getty Images)

Естонія офіційно заявила про відмову затримувати судна російського "тіньового флоту" у своїх водах через критично високий ризик прямого військового зіткнення з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Командування ВМС Естонії пояснило своє рішення критично високим ризиком прямого військового зіткнення з РФ. Москва почала супроводжувати нафтові танкери бойовими кораблями.

Стримана позиція Естонії зумовлена інцидентом, що стався у травні 2025 року. Тоді естонські сили намагалися зупинити танкер без прапора, який порушував санкції. Але Росія підняла в повітря винищувач, який увійшов у простір НАТО і супроводив судно до російських територіальних вод.

"Відтоді Москва розпочала постійне патрулювання двох або трьох озброєних військових суден у Фінській затоці, а також розгорнула більше кораблів в інших частинах Балтійського моря, вздовж шляхів, якими користуються танкери, що перевозять російську нафту", - пише видання із посиланням на слова командувача ВМС Естонії Іво Варка.

При цьом через успішні атаки українських безпілотників на порти РФ графіки завантаження збилися. У виключній економічній зоні Естонії кількість танкерів, що очікують, зросла втричі - до 30–40 суден.

"Ризик військової ескалації просто надто високий. Російська присутність у Фінській затоці стала набагато очевиднішою", - зазначив Варк.

Велика Британія, Франція та Бельгія активно затримують старі російські танкери в Атлантиці та Північному морі, де присутність ВМФ РФ мінімальна. Естонія ж знаходиться "під прицілом" російських берегових сил, додає видання.

Ситуація із захопленням танкерів "тіньового флоту"

Тим часом нещодавно стало відомо, Королівський флот Великої Британії так і не захопив жодного російського танкера з “тіньового флоту”. Це сталося через побоювання, що такі дії, мовляв, можуть порушити міжнародне право.

Франція в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ збирається подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.

Тим часом 3 квітня берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі. Танкер, на борту якого перебувало 24 людини, поставили на стоянку біля міста Істад.

