В Эстонии объяснили, почему не хотят задерживать российские танкеры в Балтийском море

21:57 10.04.2026 Пт
2 мин
Россияне начали принимать меры, чтобы исключить захват танкеров на Балтике
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: россияне начали конвоировать танкеры в пределах Балтики (Getty Images)

Эстония официально заявила об отказе задерживать суда российского "теневого флота" в своих водах из-за критически высокого риска прямого военного столкновения с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Командование ВМС Эстонии объяснило свое решение критически высоким риском прямого военного столкновения с РФ. Москва начала сопровождать нефтяные танкеры боевыми кораблями.

Сдержанная позиция Эстонии обусловлена инцидентом, произошедшим в мае 2025 года. Тогда эстонские силы пытались остановить танкер без флага, который нарушал санкции. Но Россия подняла в воздух истребитель, который вошел в пространство НАТО и сопроводил судно в российские территориальные воды.

"С тех пор Москва начала постоянное патрулирование двух или трех вооруженных военных судов в Финском заливе, а также развернула больше кораблей в других частях Балтийского моря, вдоль путей, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть", - пишет издание со ссылкой на слова командующего ВМС Эстонии Иво Варка.

При этом из-за успешных атак украинских беспилотников на порты РФ графики загрузки сбились. В исключительной экономической зоне Эстонии количество ожидающих танкеров выросло втрое - до 30-40 судов.

"Риск военной эскалации просто слишком высок. Российское присутствие в Финском заливе стало гораздо более очевидным", - отметил Варк.

Великобритания, Франция и Бельгия активно задерживают старые российские танкеры в Атлантике и Северном море, где присутствие ВМФ РФ минимально. Эстония же находится "под прицелом" российских береговых сил, добавляет издание.

Ситуация с захватом танкеров "теневого флота"

Между тем недавно стало известно, Королевский флот Великобритании так и не захватил ни одного российского танкера из "теневого флота". Это произошло из-за опасений, что такие действия, мол, могут нарушить международное право.

Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ собирается удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, которые ходят под фальшивым флагом или игнорируют приказы об остановке.

Между тем 3 апреля береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Танкер, на борту которого находилось 24 человека, поставили на стоянку возле города Истад.

