В Естонії пошкодили п'ять підводних кабелів

Останніми днями телекомунікаційні компанії повідомили про непрацюючі підводні кабелі, що з’єднують Естонію з Швецією та Фінляндією, а також один кабель між островом Хійумаа та материком.

Міністерство підтверджує, що інші морські та наземні канали забезпечують безперервність усіх послуг.

Компанія Elisa повідомила про обмеження в окремих орендованих послугах кабелю і підтримує контакт із постраждалими клієнтами. Несправності виявлено на кабелях, що належать CITIC, Telia, Arelion та Elisa, між Естонією, Хійумаа, Швецією та Фінляндією.

Причини пошкоджень деяких кабелів пов’язані зі штормовими погодними умовами, а два кабелі між Естонією та Фінляндією розслідуються поліцією після того, як судно було затримане фінською прикордонною охороною.

Естонська прокуратура активно співпрацює з фінськими колегами для з’ясування обставин.

"Держава та телеком-компанії оперативно обмінюються інформацією, щоб аналізувати ситуацію та підтримувати зв’язок з фінською стороною", - зазначила міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Ліїза Пакоста.

Власники кабелів планують ремонтні роботи, під час яких буде встановлено точні причини всіх несправностей.