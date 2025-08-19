В Естонії оновили попередження про небажаність поїздок до РФ: названі головні ризики
Міністерство закордонних справ Естонії оновило попередження про поїздки до Росії через зростаючі ризики. У відомстві закликали громадян повністю утриматися від відвідування країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.
Так, МЗС Естонії, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок до Росії та звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються все частіше.
За словами гендиректора консульського відділу МЗС Естонії Тійни Нірк, останнім часом естонці потрапляють у поле зору російських силових структур навіть через власні погляди.
Для цього не обов’язково відкрито критикувати війну Росії проти України - достатньо, якщо у телефоні влада виявить приватну переписку, яка не збігається з офіційною позицією РФ.
У МЗС також нагадали, що єдине представництво Естонії у Росії знаходиться в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС значно скоротилася. Через це отримати консульську допомогу у разі необхідності може бути складно та дорого.
Як наголошують у відомстві, російська влада почала використовувати навіть незначні порушення, включно з міграційними, для тиску і шантажу естонських громадян.
У МЗС настійно радять:
- повністю відмовитися від поїздок до Росії;
- тим, хто вже перебуває у РФ, ретельно обдумати необхідність подальшого перебування;
- при першій можливості повертатися додому.
Серед основних ризиків:
- вимога доступу до особистих електронних пристроїв;
- покарання за погляди, що не збігаються з офіційною політикою РФ, включно з позбавленням волі;
- примусове залучення іноземців до збройних сил РФ для участі у війні в Україні;
- для громадян з подвійним громадянством (Естонія - Росія) діють закони РФ, а можливості Естонії надати консульську допомогу обмежені.
Нагадаємо, нещодавно МЗС Естонії оголосило першого секретаря російського посольства Дмитрія Прилєпіна персоною нон грата через активне втручання у внутрішні справи країни та підрив конституційного ладу.
Перед тим Естонія вирішила вигнати ще одного російського дипломата. Причиною також стало втручання РФ у внутрішні справи країни.