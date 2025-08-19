ua en ru
В Естонії оновили попередження про небажаність поїздок до РФ: названі головні ризики

Вівторок 19 серпня 2025 13:33
В Естонії оновили попередження про небажаність поїздок до РФ: названі головні ризики Фото: в Естонії оновили попередження про небажаність поїздок до РФ (politseijapiirivalveamet)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство закордонних справ Естонії оновило попередження про поїздки до Росії через зростаючі ризики. У відомстві закликали громадян повністю утриматися від відвідування країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

Так, МЗС Естонії, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок до Росії та звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються все частіше.

За словами гендиректора консульського відділу МЗС Естонії Тійни Нірк, останнім часом естонці потрапляють у поле зору російських силових структур навіть через власні погляди.

Для цього не обов’язково відкрито критикувати війну Росії проти України - достатньо, якщо у телефоні влада виявить приватну переписку, яка не збігається з офіційною позицією РФ.

У МЗС також нагадали, що єдине представництво Естонії у Росії знаходиться в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС значно скоротилася. Через це отримати консульську допомогу у разі необхідності може бути складно та дорого.

Як наголошують у відомстві, російська влада почала використовувати навіть незначні порушення, включно з міграційними, для тиску і шантажу естонських громадян.

У МЗС настійно радять:

  • повністю відмовитися від поїздок до Росії;
  • тим, хто вже перебуває у РФ, ретельно обдумати необхідність подальшого перебування;
  • при першій можливості повертатися додому.

Серед основних ризиків:

  • вимога доступу до особистих електронних пристроїв;
  • покарання за погляди, що не збігаються з офіційною політикою РФ, включно з позбавленням волі;
  • примусове залучення іноземців до збройних сил РФ для участі у війні в Україні;
  • для громадян з подвійним громадянством (Естонія - Росія) діють закони РФ, а можливості Естонії надати консульську допомогу обмежені.

Нагадаємо, нещодавно МЗС Естонії оголосило першого секретаря російського посольства Дмитрія Прилєпіна персоною нон грата через активне втручання у внутрішні справи країни та підрив конституційного ладу.

Перед тим Естонія вирішила вигнати ще одного російського дипломата. Причиною також стало втручання РФ у внутрішні справи країни.

