В Эстонии обновили предупреждение о нежелательности поездок в РФ: названы главные риски

Вторник 19 августа 2025 13:33
В Эстонии обновили предупреждение о нежелательности поездок в РФ: названы главные риски Фото: в Эстонии обновили предупреждение о нежелательности поездок в РФ (politseijapiirivalveamet)
Автор: Ірина Глухова

Министерство иностранных дел Эстонии обновило предупреждение о поездках в Россию из-за растущих рисков. В ведомстве призвали граждан полностью воздержаться от посещения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

Так, МИД Эстонии по-прежнему рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию и обращает внимание на риски, с которыми эстонские граждане сталкиваются все чаще.

По словам гендиректора консульского отдела МИД Эстонии Тийны Нирк, в последнее время эстонцы попадают в поле зрения российских силовых структур даже из-за собственных взглядов.

Для этого не обязательно открыто критиковать войну России против Украины - достаточно, если в телефоне власти обнаружат частную переписку, которая не совпадает с официальной позицией РФ.

В МИД также напомнили, что единственное представительство Эстонии в России находится в Москве, а количество дипломатических миссий других стран ЕС значительно сократилось. Поэтому получить консульскую помощь в случае необходимости может быть сложно и дорого.

Как отмечают в ведомстве, российские власти начали использовать даже незначительные нарушения, включая миграционные, для давления и шантажа эстонских граждан.

В МИД настоятельно советуют:

  • полностью отказаться от поездок в Россию;
  • тем, кто уже находится в РФ, тщательно обдумать необходимость дальнейшего пребывания;
  • при первой возможности возвращаться домой.

Среди основных рисков:

  • требование доступа к личным электронным устройствам;
  • наказание за взгляды, не совпадающие с официальной политикой РФ, включая лишение свободы;
  • принудительное привлечение иностранцев в вооруженные силы РФ для участия в войне в Украине;
  • для граждан с двойным гражданством (Эстония - Россия) действуют законы РФ, а возможности Эстонии предоставить консульскую помощь ограничены.

Напомним, недавно МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства Дмитрия Прилепина персоной нон грата из-за активного вмешательства во внутренние дела страны и подрыва конституционного строя.

Перед тем Эстония решила выгнать еще одного российского дипломата. Причиной также стало вмешательство РФ во внутренние дела страны.

