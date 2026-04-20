В Эстонии обижаются на заявления Зеленского об угрозе нападения РФ
В Эстонии часть политиков резко отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявив о повторении российских нарративов и возможном усложнении союзнического диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ERR.
Заявление Зеленского о России и мобилизации
В воскресном интервью национальному телемарафону Владимир Зеленский предположил, что ограничение интернета в России может объясняться не борьбой с критикой власти, а попыткой предотвратить внутреннее недовольство перед возможной мобилизацией.
По его оценке, подобные действия могут быть связаны с подготовкой к масштабным военным сценариям против Украины или стран Балтии.
Отдельно президент Украины усомнился в реакции НАТО в случае гипотетического удара по региону.
"Я думаю, что, возможно, не все страны захотят поддержать [Балтию], но, на мой взгляд, у стран НАТО нет выбора - в противном случае НАТО больше не будет. Они должны действовать и реагировать на то, что Путин потенциально может сделать", - сказал Зеленский.
Реакция в Эстонии
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что подобные заявления повторяют опасные нарративы и могут играть на руку России.
"В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии", - сказал Михкельсон.
По его словам, такие формулировки подрывают доверие к теме коллективной обороны.
Политическая оценка
Лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что подобная риторика лишь усиливает атмосферу давления и страха в регионе.
"Бесконечное доведение людей до стресса и запугивание в итоге больше не работают на то, чтобы все начали действовать более сконцентрированно для предотвращения военной угрозы или лучшего планирования - это превратилось в риторические нападки", - сказал Хельме.
Напоминаем, что по оценкам ряда источников, Россия может формировать информационно-политическую основу для возможных гибридных действий против Эстонии, используя в пропагандистских целях тему так называемой "Нарвской народной республики".
Отметим, что в Министерстве обороны Эстонии считают обсуждения возможной угрозы Нарве целенаправленной провокацией со стороны Москвы, рассматривая их как простой и недорогой способ усиления напряженности и раскола внутри общества.