В Эстонии обижаются на заявления Зеленского об угрозе нападения РФ

В Эстонии часть политиков резко отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявив о повторении российских нарративов и возможном усложнении союзнического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ERR .

Заявление Зеленского о России и мобилизации

В воскресном интервью национальному телемарафону Владимир Зеленский предположил, что ограничение интернета в России может объясняться не борьбой с критикой власти, а попыткой предотвратить внутреннее недовольство перед возможной мобилизацией.

По его оценке, подобные действия могут быть связаны с подготовкой к масштабным военным сценариям против Украины или стран Балтии.

Отдельно президент Украины усомнился в реакции НАТО в случае гипотетического удара по региону.

"Я думаю, что, возможно, не все страны захотят поддержать [Балтию], но, на мой взгляд, у стран НАТО нет выбора - в противном случае НАТО больше не будет. Они должны действовать и реагировать на то, что Путин потенциально может сделать", - сказал Зеленский.

Реакция в Эстонии

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что подобные заявления повторяют опасные нарративы и могут играть на руку России.

"В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии", - сказал Михкельсон.

По его словам, такие формулировки подрывают доверие к теме коллективной обороны.

Политическая оценка

Лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что подобная риторика лишь усиливает атмосферу давления и страха в регионе.

"Бесконечное доведение людей до стресса и запугивание в итоге больше не работают на то, чтобы все начали действовать более сконцентрированно для предотвращения военной угрозы или лучшего планирования - это превратилось в риторические нападки", - сказал Хельме.