У Міноборони Естонії розкрили план РФ з розколу суспільства за "донецьким сценарієм"

Міноборони Естонії назвало розмови про загрозу Нарві навмисною провокацією Москви - простим і дешевим інструментом для розколу суспільства.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію ".

Провокація, а не загроза

У Міноборони Естонії вважають роздмухування теми Нарви свідомою тактикою Росії. Її мета - викликати обурення і розкол у суспільстві.

"Важливо пам'ятати, що вони (роздмухування - ред.) націлені на тему, яка не має жодного значення для естонців, у тому числі в Нарві. Реакція на такі дії може сприяти їхній меті та навіть мати юридичні наслідки", - наголосила Лійза Тагель.

Фото: Росія може спробувати розіграти в Естонії "карту співвітчизників" (інфографіка РБК-Україна)

Російськомовні - лише привід

У відомстві також пояснили: присутність російськомовного населення в Естонії - це не причина, а лише привід для можливого втручання Москви.

"Причина, з якої ми говоримо про російську військову загрозу в країнах Балтії, полягає не в російській меншині. Вона полягає в загальній стратегії Росії. А саме - у прагненні кардинально послабити НАТО та ослабити Європу", - підкреслила Лійза Тагель.