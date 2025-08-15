В Естонії назвали головну мету Росії перед зустріччю Путіна з Трампом

В Естонії вважають, що Росія активізувала бойові дії в Україні, прагнучи досягти максимальних результатів перед зустріччю лідерів США та РФ Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника відділу оборонної готовності міністерства оборони Естонії Герта Каю, яку наводить ERR.
"Використання безпілотників типу "Шахед", планерних бомб та ударів непрямим вогнем відображає прагнення керівництва Російської Федерації досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами", - заявив Каю.
За його словами, найбільша активність зберігається у Донецькій області, де з 13 серпня Росія захопила ще 240 квадратних кілометрів української території. Основний ударний напрямок - Покровський.
Тут російські війська, використовуючи тактику малих груп до 10 осіб, змогли прорватися вузькою смугою на глибину до 10 км у напрямку Добропілля. Ці дії супроводжуються атаками без важкої техніки, що ускладнює їхнє виявлення.
Каю зазначив, що найближчими днями росіяни можуть спробувати закріпити успіх, використовуючи додаткові сили, удари дронами та артилерією, з метою перекрити шляхи постачання між Покровським і Костянтинівкою, а також створити умови для оточення Слов’янська та Краматорська.
Також очікується, що Росія частково замінить підрозділи, які діяли на Курському напрямку, зокрема десантників, і перекине їх до Донецької та Запорізької областей для продовження операцій.
"Це ще раз свідчить про пріоритети Росії, які зараз зосереджені на повному захопленні Донецької області", - підкреслив Каю.
Він додав, що поточну активізацію бойових дій варто розглядати у контексті зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, від якої Захід очікує домовленостей про припинення бойових дій.
Сьогодні керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов підготував для Путіна карту Донецької області, аби показати Трампу "успіхи" російської армії, яких немає.
Нагадаємо, зустріч лідерів США та РФ запланована на сьогоднішній вечір. У Білому домі оголосили, що саміт в Анкориджі (Аляска) розпочнеться о 22:00 за київським часом. Також оприлюднили склад делегації, яка візьме участь у переговорах.
Що цікаво, напередодні саміту більшість американців не вірять у здатність президента Дональда Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни між Росією та Україною.
В очікуванні Аляски РБК-Україна розповіло про три сценарії для України після переговорів Трампа і Путіна.