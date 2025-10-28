UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Естонії біля військового містечка збили невідомий дрон

Ілюстративне фото: в Естонії збили невідомий дрон за допомогою антидронової рушниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військового містечка Реедо. Один із них був збитий.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Postimees заявила прессекретар Генштабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці", - розповіла Ваксманн.

За її словами, Сили оборони разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося.

"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", - додала прессекретар Генштабу.

Postimees зазначає, що в містечку Реедо дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний ескадрон.

Інциденти з дронами

Нагадаємо, Росія вже неодноразово влаштовувала провокації із застосуванням своїх ударних безпілотників.

Зокрема, у вересні в ніч, коли росіяни завдали по Україні масованого удару, у повітряному просторі Польщі помітили 19 російських безпілотників. Більшість дронів летіли з боку Білорусі.

Також дрони вторгалися в повітряний простір Литви. Один із таких інцидентів стався наприкінці липня.

За даними ЗМІ, безпілотник "Гербера" запускали з території Білорусі. Він пролетів біля Вільнюса і впав на полігоні.

За непідтвердженими даними, дрон ніс два кілограми вибухівки. У Литві вважають, що така операція була цілеспрямованою. Росія таким чином намагалася чинити психологічний вплив на литовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяДрониАтака дронів