В Эстонии возле военного городка сбили неизвестный дрон

"17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости от военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья", - рассказала Ваксманн.

По ее словам, Силы обороны вместе с Департаментом полиции и пограничной охраны пытались найти беспилотник, но этого им не удалось.

"Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно", - добавила пресс-секретарь Генштаба.

Postimees отмечает, что в городке Реэдо дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) - бронетанковый разведывательный эскадрон.