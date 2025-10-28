В Эстонии возле военного городка сбили неизвестный дрон

В южной части Эстонии военные заметили несколько дронов возле военного городка Реэдо. Один из них был сбит.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Postimees заявила пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Эстонии Лийз Ваксманн.
"17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости от военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья", - рассказала Ваксманн.
По ее словам, Силы обороны вместе с Департаментом полиции и пограничной охраны пытались найти беспилотник, но этого им не удалось.
"Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно", - добавила пресс-секретарь Генштаба.
Postimees отмечает, что в городке Реэдо дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) - бронетанковый разведывательный эскадрон.
Напомним, Россия уже неоднократно устраивала провокации с применением своих ударных беспилотников.
В частности, в сентябре в ночь, когда россияне нанесли по Украине массированный удар, в воздушном пространстве Польши заметили 19 российских беспилотников. Большинство дронов летели со стороны Беларуси.
Также дроны вторгались в воздушное пространство Литвы. Один из таких инцидентов произошел в конце июля.
По данным СМИ, беспилотник "Гербера" запускали с территории Беларуси. Он пролетел возле Вильнюса и упал на полигоне.
По неподтвержденным данным, дрон нес два килограмма взрывчатки. В Литве считают, что такая операция была целенаправленной. Россия таким образом пыталась оказать психологическое влияние на литовцев.