Естонія запропонувала НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву німецькому виданню Die Zeit.
"НАТО давно використовує повітряну поліцію та патрулювання над Балтійським морем. Зараз ми маємо подумати про допоміжну поліцію, тобто про підводне патрулювання", - заявив Певкур.
Таким чином, Міноборони Естонії закликало до здійснення з боку НАТО спільного контролю за підводними трубопроводами та покращення обміну інформацією серед партнерів по альянсу. Це відбувається на тлі останніх подій з "Північними потоками".
"Щодо морської акваторії, ми знаємо лише, що відбувається на поверхні. Що відбувається під водою, складно", - додав Певкур.
Естонській міністр зазначив, що треба дочекатись розслідування, проте на його думку, лише Росія була зацікавлена у такій диверсії.
Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.
Вже 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла. Вчора повідомили, що витік газу на "Північному потоці-1" теж припинився.
Сполучені Штати кілька тижнів тому попередили уряд Німеччини про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі.
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