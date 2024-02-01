Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів

До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки. Досі кордон у Нарві щодня перетинали близько 4 тисяч осіб, 80% з них - пішоходи.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що, в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, і спланували на її основі свої дії.

Однак Росія продовжила пропускати автомобілі зі свого боку.

"Ми бачили, що Росія, схоже, не дотримується часу, але оскільки вони (водії) були громадянами Естонії, ми, природно, погодилися. Ми не стали залишати їх у пастці між двома пунктами перетину кордону", - заявив Пургель.

Остання вантажівка дісталася до естонської сторони в той момент, коли на мосту Сипрусе вже працювала важка техніка. На ній перевозили мотки колючого дроту, пізніше перевезли болотний курінь, що знаходився там, і встановили бетонні загородження, так звані "зуби дракона".

Закриття кордону із РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився можливості закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

Крім цього, Естонія розглядає можливість замінувати кордон з Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.