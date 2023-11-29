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В Естонії допустили закриття кордону з Росією

Естонія, Середа 29 листопада 2023 20:37
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В Естонії допустили закриття кордону з Росією Архівне фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія допустила закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Ми готові закрити кордон, якщо це знадобиться, - заявив він.

Також він додав, що Естонія обговорить такий захід, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії.

"Це закриття кордону з РФ може трапитися. Ця ситуація не є звичайним прикладом міграції", - додав Маргус Цахкна.

23 листопада глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявляв, що закриття східного кордону для боротьби з мігрантами поки не потрібне.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

Вчора уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

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