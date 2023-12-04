Глава МВС Естонії допустив закриття кордонів із Росією

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Зараз естонські прикордонні пункти працюють у звичайному режимі, але ми готові за необхідності їх закрити. Чому? Звісно, не для того, щоб комусь нашкодити. Через міграційні атаки, організовані в Росії, Фінляндії минулого тижня довелося закрити всі свої прикордонні пункти з Росією щонайменше на кілька тижнів", - заявив він.

Міністр наголосив, що Естонія має бути готовою до того, що сотні мігрантів будуть спрямовані від фінського кордону в прикордонні пункти Нарви або Лухамаа.

При цьому він додав, що кілька тижнів тому з'явилися ознаки того, що Росія може направити міграційний потік на кордон Естонії за мовчазної згоди або навіть активної підтримки своїх спецслужб.

Міністр зазначив, що кілька груп мігрантів чисельністю близько 10 осіб намагалися проникнути в Естонію через нарвський прикордонний перехід, але їх відправили назад до Росії.

"Загалом РФ навмисно й організовано направила до нашого кордону 34 таких людини. По суті, російська влада використовує цих людей як гібридну атаку, тому що за звичайних обставин у прикордонників із російського боку немає сенсу пропускати людей із Сирії та Сомалі до нашого кордону - вони не мають необхідних документів для в'їзду в Естонію та ЄС", - наголосив Ляенеметс.

Росія використовує мігрантів як зброю

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Причиною цього став наплив мігрантів.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.

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