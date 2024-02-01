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Эстония закрыла пограничный переход с Россией для автомобилей

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Эстонии закрыли пограничный переход с Россией для автомобилей. Москва начала ремонт пограничного пункта со своей стороны, однако пропускает автотранспорт, несмотря на закрытие границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees и ERR.

До конца 2025 года границу в Нарве можно будет пересекать только пешком. До сих пор границу в Нарве ежедневно пересекали около 4 тысяч человек, 80% из них - пешеходы.

Начальник пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель заявил, что, в среду поздно вечером они получили официальную информацию от российской стороны об остановке транспортных средств, пересекающих границу, и спланировали на ее основе свои действия.

Однако Россия продолжила пропускать автомобили со своей стороны. 

"Мы видели, что Россия, похоже, не соблюдает время, но поскольку они (водители) были гражданами Эстонии, мы, естественно, согласились. Мы не стали оставлять их в ловушке между двумя пунктами пересечения границы", - заявил Пургель. 

Последний грузовик добрался до эстонской стороны в тот момент, когда на мосту Сыпрусе уже работала тяжелая техника. На нем перевозили мотки колючей проволоки, позже перевезли находившийся там болотный шалаш и установили бетонные заграждения, так называемые "зубы дракона".

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

Помимо этого Эстония рассматривает возможность заминировать границу с Россией. В частности, установить противопехотные и противотанковые мины.

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