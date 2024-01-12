Естонія планує замінувати кордон із РФ
Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.
Про це заявив заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу підполковник запасу Лео Куннас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За його словами, для будівництва оборонних споруд на кордоні з РФ необхідне дотримання трьох умов.
"Перше - ми повинні замінити запаси інженерних матеріалів і мін, які ми віддали Україні. Наприклад, ми віддали дуже велику кількість протитанкових мін. Ми повинні негайно замінити їх, а потім отримати більше мін, вибухівки та боєприпасів", - заявив Куннас.
Наступним кроком, за його словами, має стати денонсація Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін усіма країнами Балтії.
По-третє, за словами Куннаса, Естонії слід почати виробництво власної військової вибухівки, яку можна було б використовувати в протитанкових, протипіхотних, мінно-тральних мінах і артилерійських снарядах.
"Такі виробничі потужності були б важливі для нас, тому що їхня кількість теж дуже велика. Як тільки ми зробимо все це, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо почати серйозно будувати оборонні об'єкти", - сказав він.
Закриття кордону із РФ
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.
При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився можливості закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.
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