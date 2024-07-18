Естонія заборонила в'їзд автомобілям із білоруськими номерами

Естонія ухвалила рішення заборонити в'їзд автомобілям з білоруськими номерами. Аналогічне рішення раніше ухвалили Литва і Латвія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.
У відомстві зазначили, що транспортним засобам із білоруськими номерними знаками буде заборонено в'їжджати в Естонію через естонські пункти перетину кордону, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або Європейському Союзі.
В обмежених випадках може бути зроблено виняток, зокрема з гуманітарних причин і для дипломатичних номерів.
Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд до ЄС автомобілів з білоруськими номерними знаками є правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати і підтримувати російську агресію в Україні.
Європейська рада раніше ухвалила рішення посилити санкції проти Білорусі у зв'язку з її підтримкою російської агресії в Україні. У ЄС пояснили, що цей крок спрямований на запобігання обходу санкцій, запроваджених проти Росії, з урахуванням тісної економічної інтеграції між двома країнами.
Днями Латвія заборонила в'їзд автомобілям на білоруських номерах. Пізніше аналогічну заборону запровадила Литва.
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