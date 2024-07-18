UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія заборонила в'їзд автомобілям із білоруськими номерами

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія ухвалила рішення заборонити в'їзд автомобілям з білоруськими номерами. Аналогічне рішення раніше ухвалили Литва і Латвія.

У відомстві зазначили, що транспортним засобам із білоруськими номерними знаками буде заборонено в'їжджати в Естонію через естонські пункти перетину кордону, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або Європейському Союзі.

В обмежених випадках може бути зроблено виняток, зокрема з гуманітарних причин і для дипломатичних номерів.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд до ЄС автомобілів з білоруськими номерними знаками є правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати і підтримувати російську агресію в Україні.

Санкції проти Білорусі

Європейська рада раніше ухвалила рішення посилити санкції проти Білорусі у зв'язку з її підтримкою російської агресії в Україні. У ЄС пояснили, що цей крок спрямований на запобігання обходу санкцій, запроваджених проти Росії, з урахуванням тісної економічної інтеграції між двома країнами.

Днями Латвія заборонила в'їзд автомобілям на білоруських номерах. Пізніше аналогічну заборону запровадила Литва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзБілорусьЕстоніяВійна Росії проти України