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Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Эстония приняла решение запретить въезд автомобилям с белорусскими номерами. Аналогичное решение ранее приняли Литва и Латвия.

В ведомстве отметили, что транспортным средствам с белорусскими номерными знаками будет запрещено въезжать в Эстонию через эстонские пункты пересечения границы, независимо от причин нахождения владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе.

В ограниченных случаях может быть сделано исключение, в том числе по гуманитарным причинам и для дипломатических номеров.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в ЕС автомобилей с белорусскими номерными знаками является правильным, поскольку белорусский режим напрямую помогает осуществлять и поддерживать российскую агрессию в Украине.

Санкции против Беларуси

Европейский совет ранее принял решение усилить санкции против Беларуси в связи с ее поддержкой российской агрессии в Украине. В ЕС пояснили, что этот шаг направлен на предотвращение обхода санкций, введенных против России, с учетом тесной экономической интеграции между двумя странами.

На днях Латвия запретила въезд автомобилям на белорусских номерах. Позже аналогичный запрет ввела Литва.

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