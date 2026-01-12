Естонія заборонила в’їзд для 261 людини за участь у війні проти України на боці РФ

Голова естонського МЗС наголосив, що російським загарбникам не місце ні в Естонії, ні в Шенгенській зоні.

"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", - заявив він.

За словами дипламата, ухвалене рішення є лише початком.

Він пообіцяв, що естонська влада й надалі працюватиме над тим, "щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів".

Міністр також закликав інші країни долучатися до подібних обмежень.