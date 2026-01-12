Естонія заборонила в’їзд для 261 людини за участь у війні проти України на боці РФ

Влада Естонії Естонія заборонила в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на боці російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна у соцмережі Х.
Голова естонського МЗС наголосив, що російським загарбникам не місце ні в Естонії, ні в Шенгенській зоні.
"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", - заявив він.
За словами дипламата, ухвалене рішення є лише початком.
Він пообіцяв, що естонська влада й надалі працюватиме над тим, "щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів".
Міністр також закликав інші країни долучатися до подібних обмежень.
Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії. На території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.
Тоді глава МЗС сказав, що в разі перетину так званих зелених чоловічків кордону країни естонські військові відкриватимуть вогонь.
Також повідомлялось, що Естонія запланувала будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.
Крім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. А опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.