UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Естонія заборонила в’їзд для 261 людини за участь у війні проти України на боці РФ

Фото: Естонія заборонила в’їзд для 261 людини за участь у війні проти України на боці РФ (facebook com politseij)
Автор: Ірина Глухова

Влада Естонії Естонія заборонила в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на боці російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна у соцмережі Х.

Голова естонського МЗС наголосив, що російським загарбникам не місце ні в Естонії, ні в Шенгенській зоні.

"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", - заявив він.  

За словами дипламата, ухвалене рішення є лише початком.

Він пообіцяв, що естонська влада й надалі працюватиме над тим, "щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів".

Міністр також закликав інші країни долучатися до подібних обмежень.

 

Естонія посилює кордон з РФ

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії. На території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.

Тоді глава МЗС сказав, що в разі перетину так званих зелених чоловічків кордону країни естонські військові відкриватимуть вогонь.

Також повідомлялось, що Естонія запланувала будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

Крім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. А опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійна в УкраїніВійна Росії проти України