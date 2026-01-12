Эстония запретила въезд для 261 человека за участие в войне против Украины на стороне РФ

Глава эстонского МИД подчеркнул, что российским захватчикам не место ни в Эстонии, ни в Шенгенской зоне.

"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", - заявил он.

По словам дипламата, принятое решение является лишь началом.

Он пообещал, что эстонские власти и в дальнейшем будут работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".

Министр также призвал другие страны присоединяться к подобным ограничениям.