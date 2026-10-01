Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі через свою територію

Естонія ввела заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни у соцмережі Х.
За його словами, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.
"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон", - зазначив Тсахкна.
Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.
"Росія не може вести загарбницьку війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії", - наголосив він.
Як повідомлялося, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.
Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що удари по російських портах у Чорному та Азовському морях практично повністю паралізували експорт зерна з РФ. Це загрожує аграріям зануренням у глибоку кризу та масовими банкрутствами.
Водночас Україна теж зіткнулася з проблемою експорту свого зерна через те, що Росія активно атакує українські порти та кораблі, які випливають з них або рухаються в їхній бік.
Європейський Союз розглядає можливість використання нових маршрутів для підтримки експорту українського зерна. Водночас посуха та проблеми з логістикою ускладнюють поставки аграрної продукції.
Водночас ціни на пшеницю у світі підскочили до найвищого рівня за останні три роки через загрозу нової ескалації війни в Україні. Повторні ризики для заблокованих чорноморських портів знову змушують ринок готуватися до дефіциту.
Окрім того, російські атаки на українські порти та блокування морського експорту створюють серйозні ризики не лише для поточних поставок зерна, а й для посівної кампанії 2027 року.