Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі через свою територію

За його словами, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.

"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон", - зазначив Тсахкна.

Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.

"Росія не може вести загарбницьку війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії", - наголосив він.

Як повідомлялося, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.