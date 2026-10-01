Эстония запретила транзит зерна из России и Беларуси через свою территорию

По его словам, Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для перевозки своего зерна, но Эстония такой маршрут не предоставит.

"Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон", - отметил Тсахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что страны Балтии вместе работают над тем, чтобы их порты не стали транзитным маршрутом для России.

"Россия не может вести захватническую войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии", - подчеркнул он.

Как сообщалось, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.

Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.