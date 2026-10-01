RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Эстония запретила транзит зерна из России и Беларуси через свою территорию

12:20 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна (Getty Images)

Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна своей территорией в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны в соцсети Х.

По его словам, Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для перевозки своего зерна, но Эстония такой маршрут не предоставит.

"Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон", - отметил Тсахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что страны Балтии вместе работают над тем, чтобы их порты не стали транзитным маршрутом для России.

"Россия не может вести захватническую войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии", - подчеркнул он.

Как сообщалось, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.

Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

Что происходит с экспортом зерна

Напомним, ранее мы сообщали, что удары по российским портам в Черном и Азовском морях практически полностью парализовали экспорт зерна из РФ. Это чревато аграриям погружением в глубокий кризис и массовыми банкротствами.

В то же время Украина тоже столкнулась с проблемой экспорта своего зерна из-за того, что Россия активно атакует вытекающие из них или движущиеся в их сторону украинские порты и корабли.

Европейский Союз рассматривает возможность использования новых маршрутов для поддержки экспорта украинского зерна. В то же время, засуха и проблемы с логистикой усложняют поставки аграрной продукции.

В то же время, цены на пшеницу в мире подскочили до самого высокого уровня за последние три года из-за угрозы новой эскалации войны в Украине. Повторные риски для заблокированных черноморских портов снова вынуждают рынок готовиться к дефициту.

Кроме того, российские атаки на украинские порты и блокирование морского экспорта создают серьезные риски не только для текущих поставок зерна, но и посевной кампании 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияБеларусьЭстония