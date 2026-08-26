Морська блокада РФ може зірвати посівну наступного року, що загрожує світовій кризі

Російські атаки на українські порти та блокування морського експорту створюють ризики не лише для цьогорічних поставок зерна, а й для посівної кампанії 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Фермери можуть залишитися без коштів на посівну

Через труднощі з продажем урожаю з-за атак РФ на порти аграрії отримують менше грошей, необхідних для закупівлі насіння, добрив, пального та іншого для наступної посівної.

Якщо ситуація з експортом не покращиться, частина фермерів може не мати достатнього фінансування для весняних робіт. Це створює ризик скорочення посівних площ у 2027 році та, відповідно, майбутнього врожаю.

Перенаправити весь експорт на залізничні, автомобільні та дунайські маршрути також неможливо - їхніх потужностей недостатньо для повної заміни чорноморських портів.

"Головне питання: що ми будемо робити навесні наступного посівного сезону...Якщо не буде рішення для експорту, я вважаю, що Україна скоротить виробництво і не сіятиме приблизно на 20% площ. Це означає, що 12 мільйонів тонн продовольчого зерна не буде вироблено", - заявив виданню Євгеній Осипов, гендиректор компанії Kernel - найбільшого виробника та експортера зерна в Україні.

Наслідки можуть відчути у світі

Проблеми з українським експортом здатні вплинути на світові продовольчі ринки. Країни Близького Сходу, Північної Африки та Азії значною мірою залежать від поставок зерна з Чорноморського регіону.

На тлі перебоїв із постачанням зростають і ціни на пшеницю. Якщо обмеження експорту затягнуться, а фермери не зможуть профінансувати посівну 2027 року, скорочення виробництва може призвести до подальшого подорожчання продовольства.

Таким чином, російська блокада загрожує не лише українському експорту зараз. Вона може створити ланцюговий ефект - від фінансових проблем українських фермерів до значного скорочення майбутнього врожаю та посилення глобальної продовольчої нестабільності.