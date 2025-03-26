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Эстония запретила россиянам и белорусам голосовать на выборах

Таллин, Среда 26 марта 2025 20:59
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Эстония запретила россиянам и белорусам голосовать на выборах Иллюстративное фото: россияне больше не смогут голосовать на выборах в Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане России и Беларуси не смогут голосовать на местных выборах в Эстонии. Соответствующее решение поддержал эстонский Рийгикогу (парламент).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстонский парламент поддержал предложение конституционного комитета о срочном внесении правок в конституцию, которые предусматривают запрет на голосование на выборах для граждан ряда стран. Речь, в частности, о россиянах и белорусах.

Таким образом, на местных выборах, которые пройдут в октябре этого года, смогут голосовать только граждане Эстонии и стран ЕС, а также лица без гражданства.

При этом уже на следующих местных выборах избирательное право заберут и у лиц без гражданства.

Изначально законопроект предусматривал возможность голосования на выборах для граждан всех стран НАТО. Однако позже в документ были внесены поправки, исключившие эту норму.

Угроза для Эстонии

Напомним, в декабре прошлого года Politico писало, что Россия может попытаться захватить часть Эстонии.

Как писало издание, целью страны-агрессора может стать эстонский город Нарва. Россия может оправдать такие действия тем, что в восточной части Эстонии проживает большое количество этнических россиян.

Российский диктатор Владимир Путин несколько лет назад предполагал, что Нарва якобы исторически является частью России.

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