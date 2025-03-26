Эстония запретила россиянам и белорусам голосовать на выборах

Граждане России и Беларуси не смогут голосовать на местных выборах в Эстонии. Соответствующее решение поддержал эстонский Рийгикогу (парламент).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстонский парламент поддержал предложение конституционного комитета о срочном внесении правок в конституцию, которые предусматривают запрет на голосование на выборах для граждан ряда стран. Речь, в частности, о россиянах и белорусах.

Таким образом, на местных выборах, которые пройдут в октябре этого года, смогут голосовать только граждане Эстонии и стран ЕС, а также лица без гражданства.

При этом уже на следующих местных выборах избирательное право заберут и у лиц без гражданства.

Изначально законопроект предусматривал возможность голосования на выборах для граждан всех стран НАТО. Однако позже в документ были внесены поправки, исключившие эту норму.