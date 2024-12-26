Росія може спробувати захопити частину Естонії. Politico описало можливий сценарій

Росія може спробувати захопити частину Естонії. Саме місто Нарва, розташоване між Естонією та Росією, може стати "місцем початку Третьої світової війни".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, м істо Нарва, стиснуте вздовж кордону Естонії з Росією, "є в центрі зусиль, щоб протистояти постійним провокаціям з боку Москви" - від глушіння супутникової навігації до викрадених прикордонних демаркаційних буїв, пропаганди, дронів спостереження та дзижчання дирижаблів.

"Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив", - сказав генеральний директор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев.

Як пишуть журналісти, занепокоєння полягає в тому, що "Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян".

"А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою", - описує можливий план дій РФ Politico.