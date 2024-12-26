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Росія може спробувати захопити частину Естонії. Politico описало можливий сценарій

Європа, Четвер 26 грудня 2024 13:15
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Росія може спробувати захопити частину Естонії. Politico описало можливий сценарій Фото: Росія може спробувати захопити частину Естонії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія може спробувати захопити частину Естонії. Саме місто Нарва, розташоване між Естонією та Росією, може стати "місцем початку Третьої світової війни".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, місто Нарва, стиснуте вздовж кордону Естонії з Росією, "є в центрі зусиль, щоб протистояти постійним провокаціям з боку Москви" - від глушіння супутникової навігації до викрадених прикордонних демаркаційних буїв, пропаганди, дронів спостереження та дзижчання дирижаблів.

"Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив", - сказав генеральний директор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев.

Як пишуть журналісти, занепокоєння полягає в тому, що "Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян".

"А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою", - описує можливий план дій РФ Politico.

Крім того, в підтвердження можливості такого плану, видання нагадує, що глава Кремля Володимир Путін навіть припустив у 2022 році, незабаром після того, як РФ почала вторгнення в Україну, що Нарва історично є частиною Росії.

Особливість регіону

Близько чверті населення Естонії, як пише видання, є етнічними росіянами. Більшість із них мають естонське громадянство, і більшість відчуває тісні зв’язки з Естонією.

Але Кремль у минулому вміє використовувати етнічні відмінності, щоб претендувати на особливу роль у захисті російської діаспори. Це було зроблено в Грузії та Молдові, і це стало приводом для вторгнення РФ в Україну.

Додамо, що в травні керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявляв, що глава Кремля Володимир Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Це може бути Нарва чи шведський острів.

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Російська Федерація Естонія
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