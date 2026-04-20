Естонія вже витрачає на армію рекордні гроші через загрозу з боку РФ, - Міноборони

Стримування як пріоритет

За словами радниці з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійзи Тагель, головне завдання країни - забезпечити таке стримування, яке зробить військові цілі Росії недосяжними.

"Саме тому в Естонії існує сильний консенсус щодо необхідності витрат на оборону на рівні п'яти відсотків ВВП", - пояснила вона.

Естонія вже виконала норму НАТО

На Гаазькому саміті члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону щонайменше до 5% ВВП до 2035 року. Естонія цього показника вже досягла.

"Щодо колективної оборони, основна увага приділяється відпрацюванню оборонних планів із союзними підрозділами", - зазначила Лійза Тагель.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінооборони Естонії раніше розкрило план Росії щодо розколу єдності всередині країн НАТО.

Таллінн фіксує цілеспрямовані інформаційні операції, спрямовані на підрив згуртованості у суспільстві.