Естонія вже витрачає на армію рекордні гроші через загрозу з боку РФ, - Міноборони

Естонія готується до можливих провокацій і військових дій з боку Росії - і вже витрачає на це більше, ніж вимагає НАТО.
За словами радниці з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійзи Тагель, головне завдання країни - забезпечити таке стримування, яке зробить військові цілі Росії недосяжними.
"Саме тому в Естонії існує сильний консенсус щодо необхідності витрат на оборону на рівні п'яти відсотків ВВП", - пояснила вона.
На Гаазькому саміті члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону щонайменше до 5% ВВП до 2035 року. Естонія цього показника вже досягла.
"Щодо колективної оборони, основна увага приділяється відпрацюванню оборонних планів із союзними підрозділами", - зазначила Лійза Тагель.
Таллінн фіксує цілеспрямовані інформаційні операції, спрямовані на підрив згуртованості у суспільстві.
Тим часом Росія намагалася розіграти так звану карту "Нарвської республіки". У такий спосіб Кремль тестував реакцію НАТО на можливе відторгнення частини естонської території під прикриттям захисту "російськомовного населення".
До того ж, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу нещодавно погрожував Фінляндії та країнам Балтії "правом на самооборону" через польоти дронів над їхньою територією.
У Таллінні відповідальність за інциденти поклали на Росію та її системи радіоелектронної боротьби.