Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Эстония уже тратит на армию рекордные деньги из-за угрозы со стороны РФ, - Минобороны

11:00 20.04.2026 Пн
2 мин
Эстония уже выполнила норму НАТО по расходам на оборону на 2035 год
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: Расходы Эстонии на оборону достигли 5% ВВП из-за угрозы со стороны России (facebook.com sodurileht)

Эстония готовится к возможным провокациям и военным действиям со стороны России - и уже тратит на это больше, чем требует НАТО.

Сдерживание как приоритет

По словам советника по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийзы Тагель, главная задача страны - обеспечить такое сдерживание, которое сделает военные цели России недостижимыми.

"Именно поэтому в Эстонии существует сильный консенсус относительно необходимости расходов на оборону на уровне пяти процентов ВВП", - пояснила она.

Эстония уже выполнила норму НАТО

На Гаагском саммите члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП к 2035 году. Эстония этого показателя уже достигла.

"Относительно коллективной обороны, основное внимание уделяется отработке оборонных планов с союзными подразделениями", - отметила Лийза Тагель.

Как сообщало РБК-Украина, Минобороны Эстонии ранее раскрыло план России по расколу единства внутри стран НАТО.

Таллинн фиксирует целенаправленные информационные операции, направленные на подрыв сплоченности в обществе.

Тем временем Россия пыталась разыграть так называемую карту "Нарвской республики". Таким образом Кремль тестировал реакцию НАТО на возможное отторжение части эстонской территории под прикрытием защиты "русскоязычного населения".

К тому же, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу недавно угрожал Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за полетов дронов над их территорией.

В Таллинне ответственность за инциденты возложили на Россию и ее системы радиоэлектронной борьбы.

