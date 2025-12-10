ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року
Посли Європейського союзу схвалили план блоку щодо поступової відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року.
Про це заявив речник головування Данії в ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Згідно з угодою, про яку було оголошено минулого тижня в Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного газу до кінця вересня 2027 року.
Водночас заборона ще потребує офіційного схвалення міністрів країн-членів та Європейського парламенту, перш ніж набуде чинності.
Очікується, що угода отримає підтримку більшості, попри опозицію Угорщини та Словаччини.
Як заявила минулого тижня голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, угода "покладе край енергетичному шантажу Москви та допоможе скоротити доходи, які підживлюють її війну".
Використання російського газу в ЄС скоротилося з 45% імпорту до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні 2025 року.
Відмова ЄС від російського газу
Нагадаємо, у травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який має на меті повністю припинити імпорт російської нафти та газу країнами ЄС до 2027 року.
Серед ключових заходів - диверсифікація постачань енергоносіїв від інших держав та створення механізму спільних закупівель. Цей механізм буде вести переговори та укладати контракти на газ від імені держав-членів, які до нього приєднаються.
Проти плану виступали Словаччина та Угорщина. Зокрема, у липні 2025 року Словаччина заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії через REPowerEU, аргументуючи це загрозою для своєї економіки та енергетичної безпеки.
У вересні прем'єр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що його країна не відмовиться від російського газу і на це є дві причини.
Попри це, 20 жовтня Рада ЄС більшістю голосів підтримала запуск механізму REPowerEU, який передбачає поетапну відмову Євросоюзу від російського викопного палива.
А 3 грудня ЄС узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу.