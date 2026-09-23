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Естонія вимагає від Франції пояснень після зняття санкцій з Усманова та Фрідмана

15:12 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Естонія вимагає від Франції пояснень після зняття санкцій з Усманова та Фрідмана Фото: Маргус Тсахкна, глава МЗС Естонії (Getty Images)
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Франції доведеться пояснити свої дії після того, як країна наполягла на скасуванні санкцій ЄС проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами дипломата, він вважає наполягання Парижа неправильним сигналом у неправильний час.

Видання зазначає, що Франція шокувала своїх союзників у блоці, коли почала домагатися зняття санкцій з поплічників російського диктатора Володимира Путіна. Париж, намагаючись аргументувати свою позицію, посилався на проблеми національної безпеки.

Однак Тсахкна досі не зрозумів, що насправді відбувалося і чому французька влада домагалася цього рішення.

"Одна країна висунула дуже тверду позицію, що цих двох осіб (Усманова та Фрідмана - ред.) потрібно виключити зі списку, інакше ми фактично втрачаємо режим санкцій... Це абсолютно неправильне повідомлення... Їм потрібно пояснити, що вони роблять. Жодних глибоких пояснень не було", - поскаржився глава МЗС Естонії.

Що могло вплинути на рішення Франції

Як пише Reuters, Франція зазнала тиску з боку Азербайджану, де утримують щонайменше двох громадян Франції.

Інсайдери ЗМІ в ЄС розповіли, що Париж у приватних розмовах заявляв про використання Баку Усманова для "шантажу" у справі двох затриманих французів. Водночас азербайджанська сторона заперечила ці звинувачення.

Усманов давно пов'язаний із розкішними активами в Західній Європі, зокрема нерухомістю на Французькій Рив'єрі. У 2022 році ЄС запровадив проти нього санкції, включивши бізнесмена до списку обмежень як одного з найбагатших росіян.

Водночас низка європейських чиновників заявила, що позиція Франції поставила їх у складне становище, підірвала довіру до Парижа та ускладнила спроби Європи сформувати єдиний санкційний фронт проти РФ.

23 вересня стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував французького бізнесмена Мартіна Раяна, який десять років перебував за ґратами за звинуваченням у шпигунстві. Його звільнили наступного дня після того, як Алішера Усманова виключили зі списку санкцій ЄС.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Євросоюз неочікувано для всіх скасував санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана.

На це рішення миттєво відреагували президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Андрій Сибіга.

А прем’єр Латвії уперше пояснив, чому його країна не змогла заблокувати цей крок ЄС, хоча й намагалася.

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