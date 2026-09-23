Эстония требует от Франции объяснений после снятия санкций с Усманова и Фридмана

Франции придется объяснить свои действия после того, как страна настояла на отмене санкций ЕС против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам дипломата, он считает уговоры Парижа неправильным сигналом в неподходящее время.

Издание отмечает, что Франция шокировала своих союзников по блоку, когда начала добиваться снятия санкций с приспешников российского диктатора Владимира Путина. Париж, пытаясь аргументировать свою позицию, ссылался на проблемы национальной безопасности.

Однако Тсахкна до сих пор не понял, что на самом деле происходило и почему французские власти добивались этого решения.

"Одна страна выдвинула очень жесткую позицию, что этих двух человек (Усманова и Фридмана - ред.) нужно исключить из списка, иначе мы фактически теряем режим санкций... Это абсолютно неправильное сообщение... Им нужно объяснить, что они делают. Никаких глубоких объяснений не было", - посетовал глава МИД Эстонии.

Что могло повлиять на решение Франции

Как пишет Reuters, Франция испытала давление со стороны Азербайджана, где удерживают по меньшей мере двух граждан Франции.

Инсайдеры СМИ в ЕС рассказали, что Париж в частных разговорах заявлял об использовании Баку Усманова для "шантажа" по делу двух задержанных французов. В то же время азербайджанская сторона отрицала эти обвинения.

Усманов давно связан с роскошными активами в Западной Европе, в том числе недвижимостью на Французской Ривьере. В 2022 году ЕС ввел против него санкции, включив бизнесмена в список ограничений как одного из самых богатых россиян.

В то же время ряд европейских чиновников заявил, что позиция Франции поставила их в затруднительное положение, подорвала доверие к Парижу и осложнила попытки Европы сформировать единый санкционный фронт против РФ.

23 сентября стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартина Райана, который десять лет находился за решеткой по обвинению в шпионаже. Его освободили на следующий день после того, как Алишера Усманова исключили из списка санкций ЕС.