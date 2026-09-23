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"Жорсткий вибір": прем’єр Латвії уперше пояснив рішення щодо Усманова та Фрідмана

14:24 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Жорсткий вибір": прем’єр Латвії уперше пояснив рішення щодо Усманова та Фрідмана Фото: Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії (Getty Images)
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Латвія намагалася заблокувати зняття санкцій з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, однак у Євросоюзі поставили її перед складним вибором.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Кулбергс вважає, що питання продовження санкцій проти РФ потрібно було вирішити таким чином, щоб Рига не опинилася наодинці з цією проблемою. Тобто потрібно було добитися результату, за якого Латвія не стала б єдиною державою Європи, що виступила проти рішення.

Також Кулбергс не приховує, що його здивувала позиція Литви та Естонії, які вже погодилися на виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку.

На його переконання, країни Балтії повинні діяти узгоджено, тому це питання необхідно врегулювати.

"Вибір був жорстким: або зовсім погана ситуація, або просто погана", - сказав прем'єр.

За його словами, Латвія фактично була змушена обрати - зняти санкції з двох осіб чи з 2600.

Крім того, Кулбергс зазначив, що його здивувало фактичне ігнорування інтересів Латвії під час обговорення цього питання.

Прем'єр наголосив, що Рига не змінила своєї позиції та не підтримала рішення. Водночас країна була змушена утриматися замість того, щоб проголосувати проти нього.

Нагадаємо, 22 вересня ЄС офіційно скасував санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана.

Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Андрій Сибіга одразу висловили свою незгоду з цим рішенням.

Згодом стало відомо, що Київ запропонує ЄС новий підхід у питанні тиску на поплічників російського диктатора Володимира Путіна.

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