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ЄС офіційно зняв санкції з російських олігархів Усманова і Фрідмана

20:46 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
ЄС офіційно зняв санкції з російських олігархів Усманова і Фрідмана Фото: Антоніу Кошта (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Країни Європейського Союзу офіційно продовжили дію антиросійських санкцій, але вже без російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євроради і допис журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"ЄС продовжив до 22 вересня 2029 року дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони поширюються на понад 3000 фізичних та юридичних осіб", - зазначили у Європейській Раді.

Йозвяк повідомив, що двох російських олігархів викреслили з європейських санкцій проти Росії.

"У Кремлі відкорковують французьке шампанське та польський креман! До напоїв чудово пасуватимуть смачна азербайджанська ікра та словацькі галушки", - написав журналіст.

Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС погодив виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана з санкційного списку проти Росії.

Водночас обмеження щодо близько 3000 інших фізичних та юридичних осіб планують продовжити ще на три роки. Крім того, Латвія має намір запровадити власні національні санкції проти двох російських олігархів.

Зазначимо, раніше керівник ОП Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкції, аби російські олігархи не отримали можливості й надалі фінансувати російську воєнну машину.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що зняття обмежень із російських олігархів стало б для Москви "хибним сигналом".

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